Dövme sildirmek, yaptırmaktan riskli

Operatör Doktor Erol Karakaş, dövme silme işlemleri ve özellikle yaz aylarında uygulama sonrası dikkat edilmesi gereken bakım süreçleri hakkında bilgi verdi. Karakaş, en etkili yöntemlerden biri olarak fraksiyonel karbondioksit lazerin güvenli ve başarılı sonuçlar sunduğunu vurguladı. Doktor Karakaş: “Dövme, silme işlemi dövme yapıldıktan sonra tekrardan kişiler dövmelerini sildirmek isteyebilirler. Bunu şu an en güncel olarak tedavisi olarak refraksiyona karbondioksit lazer dediğimiz lazer ışınlarıyla dövmenin yapıldığı dermis tabakasının altındaki dokulara ışınlar etki ederek oradaki dövme materyallerinin parçalanıp emilmesini sağlayarak bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Dövme işlemlerini trisiklik asit dediğimiz TCA peeling yöntemiyle de silebiliriz. Dermapen kalemi var onunla da silebiliriz. Fraksiyona karbondioksit lazer ile lazer ışınları yöntemiyle de silebiliriz. Bunlardan en etkilisi olan fraksiyona karbondioksit lazeri cilde zarar vermeden dövme renk materyallerinin parçalanıp vücuttan atılması daha etkin bir tedavi olarak görüyoruz. Dövmenin yapıldığı esnada derinliği önemli. Çok aşırı derin atıldıysa dövmeler onları normalde 3-4 seans daha temizliyorsak onlar biraz daha kustukça, o alt tabakadaki derinin alt tabakasındaki dövme materyalları kusuyor. Bir artı 3 seans daha yaparaktan silinebilir. Sadece süre bakımından biraz geç siliniyor. Ortalama bir dövme çok sert atılmadıysa yani çok derin atılmadıysa çok koyu atılmadıysa 3 seans fraksiyona karbondioksit lazer atışlarıyla silebiliriz. Çok derin atıldıysa bu 6 seansla 8 seans arasında değişebilir. Her cilt bu işlem için uygun olabilir, alerjisi olmazsa hastaların herhangi bir komplikasyonu görmüyoruz. Zaten işlemde ilk atışımızı yaptığımız zaman biraz bekliyoruz bir 5 dakika alerjik reaksiyon gelişiyor mu gelişmiyor mu diye. Herhangi bir alerjik reaksiyonu yoksa doku tamamen kendini yenilerek tedavi sonucuna ulaşmış oluyoruz. Yaz ayları güneşle temasın çok olduğu bir dönem. Evden işe gidecek kadar güneş teması varsa onların yaptırmasında bir engel yok ama güneş altında çalışan insanlarsa lazer sonrası zaten biz lazer ışınıyla da biraz yanık oluşturmuş oluyoruz. Oranın yanığını arttırabilmesi nedeniyle yaz aylarında güneş altında çalışan insanları önermiyoruz. Yanlış yapılan dövme silme işlemlerinde cildin bütünlüğü bozulmuş oluyor, görüntüsü bozulmuş oluyor, estetik kaygılar başlıyor ve orada yara yara enfeksiyon oluşabiliyor, his kaybı olabiliyor. O yüzden bilinçli yapılan yerlerde kaliteli uygulamalarla bu işi halletmek lazım” ifadelerini kullandı.