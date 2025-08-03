Dövme yaptırmanın sağlıkla ilgili riskleri

Dövmenin insanlar için bir rahatlama ve kendini ifade etme biçimi olduğunu belirten Yıldız, bazı sağlık durumlarının dövme yaptırmaya engel teşkil ettiğini söyledi. “Şeker hastaları dövme yaptırabilir ancak iyileşme süreçleri yavaş olduğu için önerilmiyor. Deri enfeksiyonu veya kronik cilt hastalığı olan kişilere de dövme yapılmamalı,” dedi.

Yıldız, yaş sınırına da dikkat çekerek, dövmenin 18 yaşından küçük bireyler için uygun olmadığını vurguladı. “16 yaşından itibaren, ebeveyn izniyle dövme yapılabilir. Ancak anne ve babanın yazılı onayı şart. 18 yaş altına dövme yapmıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Dövme sonrası bakım sürecinin hayati önem taşıdığını belirten sanatçı, özellikle yaz aylarında medikal bant kullanımının enfeksiyon riskini azalttığını söyledi. “İlk iki gün boyunca bölgeyi kapalı tutuyoruz. Beşinci günün sonunda bant çıkarılıyor ve kremle iyileştirme süreci başlıyor. Bakım yapılmazsa dövme bölgesi enfekte olabilir,” dedi.

Dövme yapılan bölgelere lazer uygulamasının ciddi zararlar verebileceğini de hatırlatan Yıldız, “Kıl lazeri dövmeyi patlatabiliyor. Dövmeli bölgelere kesinlikle lazer uygulanmamalı,” uyarısında bulundu.