Down Sendromlu Ahmet'in hayali gerçek oldu

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel gençlerin hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu kapsamda yıllardır en büyük hayali bir gün bir yerde çalışmak olan 21 yaşındaki Down Sendromlu Ahmet Köseoğlu, Büyükşehir Belediyesi Glutensiz Kafe'de bir gün boyunca çalıştı.

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  • 11.09.2023 12:24
  • Güncelleme: 11.09.2023 12:24
Down Sendromlu Ahmet'in hayali gerçek oldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır en büyük hayali ‘bir gün, bir yerde çalışmak’ olan 21 yaşındaki Down Sendromlu Ahmet Köseoğlu’nun hayali gerçekleşti. Ahmet Köseoğlu, Büyükşehir Belediyesi Glutensiz Kafe’de bir gün boyunca çalıştı. Glutensiz Kafe’de gün boyu güler yüzü ve sempatik tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Ahmet, kendisine verilen görevi en güzel şekilde yerine getirerek, takdir gördü.

“BİR GÜN BİLE OLSA ÇOK MEMNUN OLDUK, ÇOK MUTLU OLDUK”

Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileten Down Sendromlu Ahmet’in annesi Fatma Köseoğlu, Ahmet’in hayaline kavuşmasını sağladığı için çok mutlu olduklarını ifade etti. Konuşurken duygu dolu anlar yaşayan anne Köseoğlu, “Böyle bir hayalimizi gerçekleştireceği için çok mutlu olduk. Keşke sürekli böyle bir iş imkânı olabilseydi. Ama dediğim gibi çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun herkesten. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ahmet 21 yaşında. En büyük hayallerinden biri Ahmet’in çalışmaktı. Bir kafede çalışmaktı. Bunun için çok araştırma yaptım. Böyle de bir şey olacağını duyunca çok sevindik, çalışacağını duyunca. Bir günlük bile olsa çok memnun olduk, çok mutlu olduk. Memduh Başkanımızdan Allah razı olsun. Geçen sefer ki düğün olayını görünce zaten çok mutlu olmuştuk. Allah razı olsun. Böyle gençlerin, çocuklarımızın, özel çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Ahmet çok heyecanlı, sabah erken kalktı zaten, çok erken kalkar. Erkenden kalktık, hazırlığını yaptı, kılık kıyafetlerini ayarladı, giyindi, kuşandı, sizleri bekledi. Çok heyecanlı, ben daha çok heyecanlıyım. Daha çok sosyal alan olursa, çocuklarımız engelli değiller sadece özeller bunun içinde daha fazla sosyal alan, yani kendilerini geliştirebilecekleri, hayallerini ciddi ciddi gerçekleştirebilecek birçok alan olursa daha güzel olur, daha çok memnun oluruz. Başkanımıza bu yönden çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu 

Büyükşehir Belediyesi Besime Özdereci Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel eğitim öğretmeni olarak çalışan Sümeyra Karaca ise, öğrencisi olan Ahmet Köseoğlu’nun en büyük hayallerinden biri olan çalışma hayalinin gerçekleştirmenin kendisini de çok mutlu ettiğini kaydederek, “Benim öğrencim Ahmet, onun hayaliydi çalışmak, biz de inşallah bunu gerçekleştirdik. Bir günlükte olsa, onu günlük yaşam becerilerini kazanacağı bunları da dışarıya aktaracağı en azından çalışmasına vesile olduk. Teşekkür ediyoruz Memduh Başkan’a sağ olun” ifadelerini kullandı.

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