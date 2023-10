Down sendromlu Ali'nin 'Rıza Baba' sevgisi

Kayseri’de 33 yaşındaki Down sendromlu Ali Güçlü, televizyondan izleyerek hayranı olduğu ’Rıza Baba’ olarak bilinen Zafer Ergin’in fotoğraflarını yanından bir an olsun bile ayırmıyor.

Kayseri’de yaşayan 33 yaşındaki Down sendromlu Ali Güçlü’nün hobisi çok farklı. ’Rıza Baba’ olarak bilinen Zafer Ergin’in sıkı hayranı olan Ali, ünlü ismin fotoğraflarını bir an olsun yanından ayırmıyor. Sokaklarda Zafer Ergin’in fotoğrafıyla gezen Ali’yi görenlerde şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ergin’i görmek istediğini belirleten Down sendromlu Ali, "Rıza Baba seni çok seviyorum. Seni görmek istiyorum" dedi.

Ali’nin annesi Fatma Güçlü de, "Evde televizyonu durduruyor ve resimlerine öyle bakıyor. Artık fotoğrafına bakmaktan yorulduğu için ’Adamın gözleri ağrıdı’ diyorum ama ona rağmen bakmaya devam ediyor. ’Çok seviyorum’ diyor ve fotoğrafını yanına alıp onunla yatar. Çay içer, ona vermeye çalışır, bir şey yese ona vermeye çalışır. Rıza Baba, Ali’m seni çok seviyor. Kayseri’ye gelirsen seninle görüşmek istiyor. Resimlerini çerçevelettirdi. Fotoğrafını yanına alır, koklayarak onunla yatar" ifadelerini kullandı.