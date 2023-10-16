Down sendromlu Ali'nin 'Rıza Baba' sevgisi

Kayseri'de 33 yaşındaki Down sendromlu Ali Güçlü, televizyondan izleyerek hayranı olduğu 'Rıza Baba' olarak bilinen Zafer Ergin'in fotoğraflarını yanından bir an olsun bile ayırmıyor.

PAYLAŞ
  • 16.10.2023 09:39
  • Güncelleme: 16.10.2023 10:16
Down sendromlu Ali'nin 'Rıza Baba' sevgisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 33 yaşındaki Down sendromlu Ali Güçlü, televizyondan izleyerek hayranı olduğu ’Rıza Baba’ olarak bilinen Zafer Ergin’in fotoğraflarını yanından bir an olsun bile ayırmıyor.

Kayseri’de yaşayan 33 yaşındaki Down sendromlu Ali Güçlü’nün hobisi çok farklı. ’Rıza Baba’ olarak bilinen Zafer Ergin’in sıkı hayranı olan Ali, ünlü ismin fotoğraflarını bir an olsun yanından ayırmıyor. Sokaklarda Zafer Ergin’in fotoğrafıyla gezen Ali’yi görenlerde şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ergin’i görmek istediğini belirleten Down sendromlu Ali, "Rıza Baba seni çok seviyorum. Seni görmek istiyorum" dedi.

Ali’nin annesi Fatma Güçlü de, "Evde televizyonu durduruyor ve resimlerine öyle bakıyor. Artık fotoğrafına bakmaktan yorulduğu için ’Adamın gözleri ağrıdı’ diyorum ama ona rağmen bakmaya devam ediyor. ’Çok seviyorum’ diyor ve fotoğrafını yanına alıp onunla yatar. Çay içer, ona vermeye çalışır, bir şey yese ona vermeye çalışır. Rıza Baba, Ali’m seni çok seviyor. Kayseri’ye gelirsen seninle görüşmek istiyor. Resimlerini çerçevelettirdi. Fotoğrafını yanına alır, koklayarak onunla yatar" ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes'te kar kalınlığı 30 santimi buldu

Erciyes'te kar kalınlığı 30 santimi buldu

Kayseri Kitap Fuarına İlgi Büyük

Kayseri Kitap Fuarına İlgi Büyük

Aladağlar'a Kar Yağdı

Aladağlar'a Kar Yağdı

SGK İl Müdürü Hasgül'ün Acı Günü

SGK İl Müdürü Hasgül'ün Acı Günü

Gencin sır ölümü araştırılıyor

Gencin sır ölümü araştırılıyor

Yürüyerek Filistin'e gitmek üzere Kayseri'den yola çıktılar

Yürüyerek Filistin'e gitmek üzere Kayseri'den yola çıktılar

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

3
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

4
Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

5
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

6
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Filistin Yürüyüşçüleri İncesu'dan yola çıktılar

Filistin Yürüyüşçüleri İncesu'dan yola çıktılar

Kitap Fuarındaki K-Pop 'Cinsiyetsizleştirme' Propagandası Tepki Çekiyor

Kitap Fuarındaki K-Pop ‘Cinsiyetsizleştirme’ Propagandası Tepki Çekiyor

DAHA FAZLA
Engelsiz Yaşam Merkezine Kapalı Yüzme Havuzu

Engelsiz Yaşam Merkezine Kapalı Yüzme Havuzu

50 Milyon TL'ye Yenilenen Ali Dağı Mesire Alanı Yeni Çehresi İle Hizmette

50 Milyon TL'ye Yenilenen Ali Dağı Mesire Alanı Yeni Çehresi İle Hizmette

Lezzetli turşunun sırrı 'kaya tuzu'

Lezzetli turşunun sırrı 'kaya tuzu'

Çalışma Masasız Öğrenci Kalmayacak

Çalışma Masasız Öğrenci Kalmayacak

MHP'li Özdemir'den İsrail'e Soykırım Uyarısı

MHP'li Özdemir'den İsrail'e Soykırım Uyarısı