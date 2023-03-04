Down sendromlu depremzede gencin askerlik hayali gerçek oldu

Kahramanmaraş'tan ailesiyle Yozgat'a gelen ve asker olma hayali kuran down sendromlu depremzede gencin isteği, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirildi.

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  • 04.03.2023 09:20
  • Güncelleme: 04.03.2023 09:20
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Down sendromlu depremzede gencin askerlik hayali gerçek oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’tan ailesiyle Yozgat’a gelen ve asker olma hayali kuran down sendromlu depremzede gencin isteği, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki evleri 6 Şubat’taki depremlerde hasar gördüğü için ailesiyle Yozgat’a gelerek KYK Bozok Erkek Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen down sendromlu 20 yaşındaki Ahmet Şamil Şanlıdal’ın 10 yıllık askerlik hasreti jandarma ekiplerince giderildi.

Down sendromlu depremzede gencin asker olma hayalini duyan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alay Komutanı Albay Halil Başer’in talimatı doğrultusunda harekete geçti. Ekipler, down sendromlu Şanlıdal’ı ve ailesini kaldıkları yurttan alarak İl Jandarma Alay Komutanlığına getirdi. Burada askeri üniforma giydirilen down sendromlu genç, Albay Başer ile bir süre sohbet ettikten sonra eğitimli köpeklerin gösterisini izledi. Albay Başer, gence Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim etti. Komutanlara selam vererek hayal ettiği askerliği yaşayan Şanlıdal’ın mutluluğu görenleri duygulandırdı.

Çok mutlu olduğunu söyleyen anne Mediha Coşkun Şanlıdal, “Bizi bu güzel güne hazırlayan komutanlarımıza, askerlerimize çok teşekkür ediyorum. Hiç beklemiyorduk, gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu. Çok mutluyuz, herkese çok teşekkür ediyorum. Hayalimiz gerçek oldu, oğlum çok mutlu oldu.” dedi.

Baba Mehmet Şanlıdal ise oğlunun 10 yıldır askerlik hayali kurduğunu belirterek, “Çok mutlu olduk, unutulmaz bir gündü bizim için. Ömür boyu içimizde bir anı olarak kalacak. Vatanımız, milletimiz var olsun. Biz bu günleri gördüğümüz için çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

Ailesinin zaman zaman duygulandığı etkinlik sonunda Şanlıdal, jandarma ekipleri ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İHA

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