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  • Down sendromlu Zekiye'nin yamaç paraşütü hayali gerçek oldu

Down sendromlu Zekiye'nin yamaç paraşütü hayali gerçek oldu

Kayseri'de down sendromlu Zekiye Bölükbaşı, uzun yıllardır kurduğu yamaç paraşütü yapma hayalini Ali Dağı'nda gerçekleştirdi. Gökyüzüyle buluşmanın heyecanını yaşayan Zekiye, uçuşun ardından mutluluğunu çevresindekilerle paylaştı.

Down sendromlu Zekiye'nin yamaç paraşütü hayali gerçek oldu

Kayseri’de 30 yaşındaki down sendromlu Zekiye Bölükbaşı yamaç paraşütü yapma hayalini Ali Dağı'nda gerçekleştirdi.

Yamaç paraşütü için hazırlıkların tamamlanmasının ardından kalkış alanına geçen Zekiye Bölükbaşı, güvenlik ekipmanlarının kontrol edilmesinin ardından pilot Günay Demir ile birlikte havalandı. Kayseri manzarası eşliğinde gerçekleştirilen uçuş sırasında büyük heyecan yaşayan Bölükbaşı'nın mutluluğu yüzüne yansıdı. 
Yıllardır kurduğu hayali gerçeğe dönüştüren Zekiye Bölükbaşı ise ilk kez yaşadığı yamaç paraşütü deneyiminin kendisi için unutulmaz olduğunu belirterek, büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Haber Merkezi

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