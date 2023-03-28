Down sendromlular hem eğlendiler hem yarıştılar

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen atletizm müsabakaları büyük ilgi gördü.

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  • 28.03.2023 12:13
  • Güncelleme: 28.03.2023 12:13
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Down sendromlular hem eğlendiler hem yarıştılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen atletizm müsabakaları büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle atletizm müsabakaları düzenlendi. Birçok branşta düzenlenen atletizm müsabakalarında Down sendromlu sporcular hem yarıştı hem de eğlendi.

Etkinlik sonunda atletizm müsabakalarına katılan tüm sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından madalyaları verildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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