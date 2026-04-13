Dr. İbrahim Zeyd Gerçik, Mimar Sinan'ın anlam yüklü mirasını anlattı

Dr. Zeyd Gerçik, Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 devlet simgesinin, Türklerin tarih boyunca kurduğu 40 devleti temsil ettiğini belirterek, bu devletlerin çoğunun yine Türkler tarafından yıkıldığını vurguladı. "Kendimizle mücadeleyi bırakmadığımız sürece ortak bir dil inşa etmemiz mümkün değil," diyen Gerçik, Osmanlı Devleti’nin 600 yılı aşkın süren varlığının arkasındaki ruhun Şeyh Edebali ve Ahiyan olduğunu ifade etti.

Osmanlı’nın devşirme sisteminin İslam Hukuku’ndan kaynaklanmadığını belirten Gerçik, bu sistemin askeri amaçlarla uygulandığını ve Osmanlı'nın başkentini değiştirmesinin, amaç ve yönünü sabitleme çabasıyla ilişkili olduğunu vurguladı.

Mimar Sinan’ın, 469 yıl önce İstanbul’da 8.5 şiddetindeki depremlere dayanıklı eserler inşa ettiğini aktaran Gerçik, günümüzde benzer sağlam yapılar inşa edilemiyorsa bunun insan, eşya ve mekâna bakış açısındaki farklılıklardan kaynaklandığını söyledi. Sinan’ın Süleymaniye Camii’ni inşa ederken 20 bin insanı organize ettiğini, inşaat alanında çalışan 3000 kişinin performanslarının düzenli olarak ölçüldüğünü ve buna göre ücretlendirildiğini ifade etti.

Süleymaniye’nin inşasında emeği geçenlerin yarısının gayrimüslim olduğunu belirten Gerçik, İstanbul’un fethedildiği dönemde nüfusun %75’inin Hristiyan, %25’inin Müslüman olduğunu hatırlatarak, farklı inanç gruplarının toplumsal zenginliğin eserlerdeki yansımasına katkı sağladığını vurguladı.

Sinan’ın 7 yıl içinde Süleymaniye’yi inşa ederken aynı zamanda 3 kıtada 13 projeyi yönettiğini belirten Gerçik, onun "süpermen" olmadığını, İstanbul dışına sıkça çıkmadığını ve işlerini ortak değerlere inanan ekipleriyle hallettiğini ifade etti. Osmanlı'nın yetenekleri keşfetme ve onlara yeni kimlik kazandırma yönteminin, başarılı olanların yukarılara çıkarılmasıyla işlediğini dile getirdi.

Dr. İbrahim Zeyd Gerçik’in konuşması, katılımcılara Mimar Sinan’ın mimari dehasını ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim anlayışını derinlemesine anlama fırsatı sundu. Etkinlik, tarihimize olan bakış açımızı zenginleştiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.