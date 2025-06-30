Drift atan ehliyetsiz sürücüye 65 bin lira ceza

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'Şehir bizim sahnemiz' konulu paylaşım ile ilgili yapılan çalışmada ehliyeti olmayan araç sürücüsüne 65 bin 69 lira cezai işlem uygulandı ve araç trafikten men edildi.

Drift atan ehliyetsiz sürücüye 65 bin lira ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri “Ön farları arkaya taktırmış”, “Şehir bizim sahnemiz” ve “Talas’ta tehlikeli sürüş” konulu paylaşımlar üzerine çalışma başlattı.

“Ön farları arkaya taktırmış” paylaşımına konu araç ekipler tarafından tespit edilerek araç sürücüsüne  993 lira cezai işlem uygulanarak araçtaki uygunsuz ışık donanımı söküldü.

“Şehir bizim sahnemiz” paylaşımına konu araç da tespit edilerek, sürücü belgesi olmayan araç sürücüsüne toplam 65 bin 69 lira cezai işlem uygulandı ve araç trafikten men edildi.

Öte yandan “Talas’ta tehlikeli sürüş” paylaşımına konu araç ise ekiplerce tespit edilerek araç sürücüsüne 46 bin 392 lira cezai işlem uygulandı ve sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konularak, araç trafikten men edildi. Ayrıca şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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