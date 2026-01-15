Drift atan sürücülere ceza

Kayseri'de trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, drift atan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Drift atan sürücülere ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Serkent Murat Aksoğan Caddesi’nde drift”, “Trafikte drift atan sürücü”, “Ters yönde seyreden araç” ve “ATV ile drift atıyor” konulu paylaşımlar ile ilgili yapılan çalışma başlatıldı.

“Serkent Murat Aksoğan Caddesi’nde drift” paylaşımına konu araçlar ve sürücüleri, sivil trafik ekiplerince tespit edilip; araç sürücülerine Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 116.434 TL cezai işlem uygulandı. İki araç trafikten men edilirken, sürücülerden birinin ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Diğer sürücünün ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca araç sürücüleri hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

“Trafikte drift atan sürücü” paylaşımına konu araç ve sürücüsü, sivil trafik ekiplerce tespit edilirken; araç sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 58.217 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konularak araç trafikten men edildi. Ayrıca araç sürücüsü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

“Ters yönde seyreden araç” paylaşımına konu araç sürücüsü ekipler tarafından tespit edilirken; sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 11.629 TL cezai işlem uygulandı.

“ATV ile drift atıyor” paylaşımına konu araç ve sürücüsü, sivil trafik ekiplerince tespit edilirken; araç sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 58.217 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konularak araç trafikten men edildi. Ayrıca araç sürücüsü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hayvanat Bahçesini yılda 420 bin kişi ziyaret etti
Hayvanat Bahçesini yılda 420 bin kişi ziyaret etti
Kocasinan'da Gönül Kazan Projesi ile Sıcak Yemek Hizmeti
Kocasinan'da Gönül Kazan Projesi ile Sıcak Yemek Hizmeti
Yeşilhisar Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
Yeşilhisar Belediyesi’nde sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
Miraç Kandili bu gece idrak edilecek
Miraç Kandili bu gece idrak edilecek
Drift atan sürücülere ceza
Drift atan sürücülere ceza
17 Aralık Gazisi Ferdi Çatal patlamanın olduğu durakta yaşamını sonlandırdı
17 Aralık Gazisi Ferdi Çatal patlamanın olduğu durakta yaşamını sonlandırdı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!