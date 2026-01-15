Drift atan sürücülere ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Serkent Murat Aksoğan Caddesi’nde drift”, “Trafikte drift atan sürücü”, “Ters yönde seyreden araç” ve “ATV ile drift atıyor” konulu paylaşımlar ile ilgili yapılan çalışma başlatıldı.

“Serkent Murat Aksoğan Caddesi’nde drift” paylaşımına konu araçlar ve sürücüleri, sivil trafik ekiplerince tespit edilip; araç sürücülerine Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 116.434 TL cezai işlem uygulandı. İki araç trafikten men edilirken, sürücülerden birinin ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Diğer sürücünün ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca araç sürücüleri hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

“Trafikte drift atan sürücü” paylaşımına konu araç ve sürücüsü, sivil trafik ekiplerce tespit edilirken; araç sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 58.217 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konularak araç trafikten men edildi. Ayrıca araç sürücüsü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

“Ters yönde seyreden araç” paylaşımına konu araç sürücüsü ekipler tarafından tespit edilirken; sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 11.629 TL cezai işlem uygulandı.

“ATV ile drift atıyor” paylaşımına konu araç ve sürücüsü, sivil trafik ekiplerince tespit edilirken; araç sürücüsüne Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 58.217 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konularak araç trafikten men edildi. Ayrıca araç sürücüsü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.