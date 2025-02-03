Drift atan sürücüye 46 bin 392 TL cezai işlem

Kayseri'de polis ekipleri tarafından drift atarak çevreye rahatsızlık veren araç tespit edilerek sürücüsüne toplam 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Drift atan sürücüye 46 bin 392 TL cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Drift atarak çevreye rahatsızlık veren sürücü kamerada" konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Bahse konu araç ekiplerimizce tespit edildi ve araç sürücüsüne toplam 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Haber Merkezi

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