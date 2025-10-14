Drift atan sürücüye 46 bin 392 TL cezai işlem

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'Erenköy Mahallesi Tabipler Parkı önü drift' konulu paylaşım ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde Paylaşıma konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı, sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu ve araç trafikten men edildi.

Drift atan sürücüye 46 bin 392 TL cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bir sosyal medya platformunda yer alan  "Erenköy Mahallesi Tabipler Parkı önü drift" konulu paylaşım ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; Paylaşıma konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı, sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu ve araç trafikten men edildi.

Öte yandan ayrıca şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

