Drift atan sürücüye 46 bin 392 TL cezai işlem

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 'Kayabaşı Mahalle Drift' paylaşımına konu konu araç tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildi.

Drift atan sürücüye 46 bin 392 TL cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformlarında yer alan "Kayabaşı Mahalle Drift", “Kızılırmak caddesinde şerit ihlali. Sürekli araçlarını yola park ederek mağduriyet yaşatıyorlar” ve “Trafikte tehlikeli şerit değiştirme araç kamerasına yansıdı.” paylaşımları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde;

"Kayabaşı Mahalle Drift" paylaşımına konu konu araç tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildi.

“Kızılırmak caddesinde şerit ihlali. Sürekli araçlarını yola park ederek mağduriyet yaşatıyorlar” paylaşımına konu 4 araç tespit edildi ve araçların tescil plakalarına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 993 TL olmak üzere toplam 3 bin 972 TL cezai işlem uygulandı.

“Trafikte tehlikeli şerit değiştirme araç kamerasına yansıdı.” paylaşımına konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 167 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan “Plakasını Bezle Kapatarak Seyreden Motorsiklet Sürücüsü” paylaşımına konu araç tespit edilerek ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 14 bin 69 TL cezai işlem uygulandı, aday sürücü olan ve 80 ceza puanına ulaşan sürücünün sürücü belgesi daimi iptal edildi ve araç trafikten men edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Türkiye Barolar Birliği, Kayseri'de yaşanan kadın cinayetine tepki gösterdi
Türkiye Barolar Birliği, Kayseri'de yaşanan kadın cinayetine tepki gösterdi
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, kaftan giyip kılıç kuşandı
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, kaftan giyip kılıç kuşandı
Yeşilhisar'ın yeni Kaymakamı Fatih Adıgüzel görevine başladı
Yeşilhisar’ın yeni Kaymakamı Fatih Adıgüzel görevine başladı
Hacılar'da 124 konut sahiplerine kavuşuyor
Hacılar’da 124 konut sahiplerine kavuşuyor
SP İl Başkanı Altun, 'Kayseri'de siyaset AK Parti etrafında dönmüyor'
SP İl Başkanı Altun, “Kayseri’de siyaset AK Parti etrafında dönmüyor”
Kayseri'de 'Asayiş Değerlendirme Toplantısı'
Kayseri’de “Asayiş Değerlendirme Toplantısı”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!