Drift atan sürücüye 50 bin 147 lira ceza

Kayseri'de trafik ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda drift yaptığı belirlenen araç ve sürücüsü tespit edilerek 50 bin 147 lira para cezası uygulandı ve araç da trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda;
Drift yaptığı belirlenen araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edilerek 50 bin 147 lira cezai işlem uygulandı ve araç trafikten men edildi. Araç sürücüsüne ise trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Yan yoldan kontrolsüz bir şekilde ana yola çıkarak trafik akışını tehlikeye atan kamyon sürücüsüne ise trafik kanununun ilgili maddelerince bin 986 idari para cezası uygulandı.

