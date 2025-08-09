Drift atan sürücüye 64 bin 896 lira ceza

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda drift atan araç sürücüsüne 64 bin 896 lira cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 8 ay süreyle el konuldu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri
'Mürekkep Balığı Karada' ve  'Stadyum Kuzey Otoparkında Drift Atan  Araç' konulu paylaşımlar ile ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 'Mürekkep Balığı Karada' paylaşımına konu araç ekipler tarafından tespit edilerek araç sürücüsüne toplam 4 bin 334 lira cezai işlem uygulandı. Aracın egzoz arızasının giderilmesinin ardından araç, sahibine teslim edildi.

“Stadyum Kuzey Otoparkında Drift Atan Araç” paylaşımına konu araç ise ekipler tarafından tespit edilerek, araç sürücüsüne toplam 64 bin 896 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca araç sürücüsünün sürücü belgesine 8 ay süreyle el konularak, araç trafikten men edildi. Öte yandan şahıs hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

