Drift atan sürücüye yüklü ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Drift Atarak Çevreye Rahatsızlık Veriyor", "Kurallara Uyalım Lütfen" ve "İldem C 8 park içi yolunda aracını park etmiş" konulu paylaşımlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; "Drift Atarak Çevreye Rahatsızlık Veriyor" paylaşımına konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 48 bin 559 lira cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine ise 60 gün süre ile el konuldu.

Öte yandan "Kurallara Uyalım Lütfen" paylaşımına konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam bin 986 lira cezai işlem uygulandı.

Son olarak "İldem C 8 park içi yolunda aracını park etmiş" paylaşımına konu araç tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 993 lira cezai işlem uygulandı.