Drift atan sürücüye yüklü ceza

Kayseri'de polis ekiplerince 'Drift Atarak Çevreye Rahatsızlık Veriyor' paylaşımına konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 48 bin 559 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu.

Drift atan sürücüye yüklü ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Drift Atarak Çevreye Rahatsızlık Veriyor",  "Kurallara Uyalım Lütfen" ve  "İldem C 8 park içi yolunda aracını park etmiş" konulu paylaşımlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; "Drift Atarak Çevreye Rahatsızlık Veriyor" paylaşımına konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 48 bin 559 lira cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine ise 60 gün süre ile el konuldu.

Öte yandan "Kurallara Uyalım Lütfen" paylaşımına konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam bin 986 lira cezai işlem uygulandı.

Son olarak "İldem C 8 park içi yolunda aracını park etmiş" paylaşımına konu araç tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 993 lira cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bakan Yumaklı, İklim Kanunu'nda yapay et ile ilgili düzenleme olmadığını bildirdi
Bakan Yumaklı, İklim Kanunu’nda yapay et ile ilgili düzenleme olmadığını bildirdi
Son bir haftada 18 bin 780 adet makaron ele geçirildi
Son bir haftada 18 bin 780 adet makaron ele geçirildi
16 Adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi
16 Adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi
Narkotik operasyonunda 32 kişi yakalandı
Narkotik operasyonunda 32 kişi yakalandı
Çadırda ölü bulunan çiftin kimlikleri belli oldu
Çadırda ölü bulunan çiftin kimlikleri belli oldu
TEM'den operasyon: Fetö'den 3 kişi yakalandı
TEM’den operasyon: Fetö'den 3 kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!