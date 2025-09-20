Drift atmak hem araca hem cebe zarar veriyor

Trafik güvenliğini tehlikeye atması sebebiyle de 2025 yılında 46 bin 393 lira cezai işlem olarak uygulanıyor.

Son zamanlarda gündeme gelen ve bedelinin cezai işlemle sonuçlandığı drift atmanın, araç lastiklerine büyük oranda hasar verdiği biliniyor. Drift, eğlenceli bir sürüş imkanı sunsa da lastik, süspansiyon, diferansiyel, fren ve motor gibi parçaların ömrünü kısaltıyor. Bu nedenle drift, özel pistlerde ve uygun araçlarla yapılmalıdır, normal cadde kullanımında önerilmiyor.

DRİFT ATMANIN CEZASI NEDİR?

Drift, özellikle mahalle sakinlerini rahatsız ediyor ve trafik güvenliğini bozarak kaza riskini artırıyor. 2024 yılında drift cezası 32 bin 233 lira iken, 2025 yılında bu rakam 46 bin 393 lira olarak uygulanıyor.