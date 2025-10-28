'Drift', 'Çocuk şoför' ve 'Egzoz terörü'ne toplam 74 bin lira ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Hunat’ta drift atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu”, “Çocuk şoför” ve “Egzoz terörü” ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda "Hunat’ta drift atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu" paylaşımına konu araç sivil trafik ekiplerince tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 46 bin 392 lira cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildi, sürücünün ehliyetine el konularak psikiyatri yönünden muayenesinin yapılması için sağlık kuruluşuna sevk edildi. Ayrıca şahıs hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Öte yandan “Çocuk şoför” paylaşımına konu araç tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 979 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca “Egzoz terörü” paylaşımına konu araçlar ile ilgili Şairler Parkı ve Nasrullahzade Camii civarında yapılan denetimler neticesinde tespit edilen 15 araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 25 bin 461 lira cezai işlem uygulandı.