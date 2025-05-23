Drift yapan alkollü sürücüye 55 bin 659 lira ceza

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uygulamada alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsüne 55 bin 659 TL cezai işlem uygulanarak ehliyetine 8 ay süre ile el konuldu.

Drift yapan alkollü sürücüye 55 bin 659 lira ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; ‘Hacılar Hisarcık Caddesinde ters şeritte ilerleyen araç kamerada’ adında paylaşımına konu araç, tespit edilmesinin ardından aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam  9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı.

    Ekipler tarafından yapılan uygulamalar sırasında Orta Sanayi bölgesinde bir aracın drift yaptığının görülmesi üzerine araçta yapılan kontrollerde, araç sürücüsünün alkollü olarak araç kullandığı tespit edildi. Araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 55 bin 659 TL cezai işlem uygulanarak ehliyetine 8 ay süre ile el konuldu.

    Ayrıca şahıs hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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