Drift yapan araca 99 bin 982 TL cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘’Tavlusun Mahallesi Drift Yapan Araç’’ konulu ihbar, ‘’Güvenli Taşımacılık’’ ve ‘’Kayabaşı Mahallesi Araç Ters Yönden İlerliyor’’ konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde;

Drift ihbarına konu araç tespit edilerek kovalamaca sonucu yakalandı. Araç sürücüsüne ve aracın tescil plakasına trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 99 bin 982 TL cezai işlem uygulandı.

‘’Güvenli Taşımacılık’’ paylaşımına konu araç sürücüsüne ise trafik kanununun ilgili maddelerinden bin 986 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan ‘’Kayabaşı Mahallesi Araç Ters Yönden İlerliyor’’ paylaşımına konu aracın tescil plakasına trafik kanunun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı.