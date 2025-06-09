Drift yapan araca 99 bin 982 TL cezai işlem

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde drift ihbarına konu araç tespit edilerek kovalamaca sonucu yakalandı. Araç sürücüsüne ve aracın tescil plakasına trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 99 bin 982 TL cezai işlem uygulandı.

Drift yapan araca 99 bin 982 TL cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘’Tavlusun Mahallesi Drift Yapan Araç’’ konulu ihbar, ‘’Güvenli Taşımacılık’’ ve ‘’Kayabaşı Mahallesi Araç Ters Yönden İlerliyor’’ konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde;

Drift ihbarına konu araç tespit edilerek kovalamaca sonucu yakalandı. Araç sürücüsüne ve aracın tescil plakasına trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 99 bin 982 TL cezai işlem uygulandı.
‘’Güvenli Taşımacılık’’ paylaşımına konu araç sürücüsüne ise trafik kanununun ilgili maddelerinden bin 986 TL cezai işlem uygulandı.
Öte yandan ‘’Kayabaşı Mahallesi Araç Ters Yönden İlerliyor’’ paylaşımına konu aracın tescil plakasına trafik kanunun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Kurban ve tatil fiyatları yükseldiği için bu bayram tatili evde geçiyor'
“Kurban ve tatil fiyatları yükseldiği için bu bayram tatili evde geçiyor”
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten Bayramda Anlamlı Ziyaret
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten Bayramda Anlamlı Ziyaret
Kayseri Valisi Çiçek'ten Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne Bayram Ziyareti: 'Gençlerimizi Kimseye Teslim Etmeyeceğiz'
Kayseri Valisi Çiçek’ten Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’ne Bayram Ziyareti: “Gençlerimizi Kimseye Teslim Etmeyeceğiz”
Tatilde Siber Tehditler: Sosyal Medya Paylaşımları ve Wi-Fi Kullanımına Dikkat!
Tatilde Siber Tehditler: Sosyal Medya Paylaşımları ve Wi-Fi Kullanımına Dikkat!
Başkan Büyükkılıç'tan Kapuzbaşı'na Bayramlaşma Ziyareti
Başkan Büyükkılıç'tan Kapuzbaşı'na Bayramlaşma Ziyareti
Gönüllü Kuruluşlar Bayramlaşmasına Yoğun Katılım
Gönüllü Kuruluşlar Bayramlaşmasına Yoğun Katılım
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!