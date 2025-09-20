Driftin cezası ağır oldu: 49 bin 552 lira cezai işlem ve araç trafikten men edildi
Kayseri'de polis ekiplerince 'Anbar Mahallesi'nde drift atan araç gece saatlerinde mahalle sakinlerini rahatsız etti' paylaşımına konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 49 bin 552 lira cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildi.
