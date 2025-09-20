  • Haberler
Driftin cezası ağır oldu: 49 bin 552 lira cezai işlem ve araç trafikten men edildi

Kayseri'de polis ekiplerince 'Anbar Mahallesi'nde drift atan araç gece saatlerinde mahalle sakinlerini rahatsız etti' paylaşımına konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 49 bin 552 lira cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Anbar Mahallesi’nde drift atan araç gece saatlerinde mahalle sakinlerini rahatsız etti” konulu paylaşım ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; paylaşıma konu olan araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 49 bin 552 lira cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildi.

