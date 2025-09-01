  • Haberler
  • Driftin cezası yüklü oldu: 46 bin lira cezai işlem ve ehliyete el konuldu

Kayseri'de trafik ekiplerince 'Gece saatlerinde yüksek ses müzikle çevreye rahatsızlık veriyor', 'Mimarsinan Bahçelievler'de drift yapan araç' ve 'Araçtan sarkarak yolculuk' konulu paylaşımlar ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda 'Mimarsinan Bahçelievler'de Drift yapan araç' paylaşımına konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 46 bin 392 lira cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu ve araç trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Gece saatlerinde yüksek ses müzikle çevreye rahatsızlık veriyor", "Mimarsinan Bahçelievler'de Drift yapan araç” ve "Araçtan Sarkarak Yolculuk"  konulu paylaşımlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; "Gece saatlerinde yüksek ses müzikle çevreye rahatsızlık veriyor"  paylaşımına konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam bin 986 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan "Mimarsinan Bahçelievler'de drift yapan araç” paylaşımına konu araç da tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 46 bin 392 lira  cezai işlem uygulandı, sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu ve araç trafikten men edildi.  Ayrıca şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

"Araçtan Sarkarak Yolculuk" paylaşımına konu araç ise tespit edilerek aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam bin 986 lira cezai işlem uygulandı.

