DSİ Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak

DSİ Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görev yapmak üzere bin 389 personel alımı gerçekleştirecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın sosyal medya hesabından yayınlamış olduğu duyuruya göre; 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı,59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 pompaj istasyonu operatörü, 1 döşemeci yardımcısı, 1 fotoğrafçı ve 1 kompresör operatörü alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu branşlara noter kurası ile alım sağlanacakken 84 operatör yazılı ve uygulama sınavı yoluyla alımı gerçekleştirilecek.