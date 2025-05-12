DSİ Genel Müdürü Balta'dan Köseler Barajı müjdesi

DSİ 12.Bölge Müdürlüğünce develi İlçesi'nin Köseler Mahallesinde 3000 dekar alanın sulamasını sağlayacak olan sulama göleti yapımı tamamlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Köseler Barajı’nın faaliyete geçtiğini belirtti. DSİ Genel Müdürü Balta: “Yeni haftaya Kayseri'ye bir müjde vererek başlıyoruz. Bölge tarımı için büyük önem taşıyan Köseler Barajı’nın gövde dolgu imalatları tamamen tamamlanmış olup, su tutulmaya başlanmıştır. Hayırlı, bereketli olsun. Barajımızda depolanacak su ile 3 bin dekar tarım arazisin sulanması sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.