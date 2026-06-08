DSİ Kavşağı'nda İlk Etap Trafiğe Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir ulaşımını daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirecek yatırımlarını kararlılıkla sürdürürken, kentin önemli ulaşım projelerinden biri olan DSİ–Yeni Sanayi Katlı Kavşağı Projesi’nde çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte projede gece saatlerinde incelemelerde bulundu. Heyet, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen’den çalışmaların son durumu hakkında kapsamlı bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, DSİ Bölge Müdürlüğü yanında yer alan Sanayi Kavşağı’nda yürütülen çalışmaların ilk etabının tamamlandığını belirterek, “Sanayiden çıkan vatandaşlarımızın şehir istikametine daha rahat ulaşabileceği bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Bu etapla birlikte bölgedeki trafik yükünü önemli ölçüde hafifletmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, ikinci etapta da yoğun bir mesai yürütüldüğünü vurgulayarak, “İnşallah diğer etabı da yaklaşık bir ay içerisinde tamamlayarak hizmete açacağız. Haziran ayı sonuna kadar projenin kalan bölümünü de vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Böylece Sanayi Kavşağı’nda uzun yıllardır hissedilen önemli bir ulaşım problemini çözmüş olacağız” diye konuştu.

İlk etapta tamamlanan bölümde son düzenlemelerin de gerçekleştirildiğini kaydeden Büyükkılıç, “Yol çizgileri ve gerekli güvenlik uygulamaları tamamlandı. Sanayimizden çıkan esnafımız ve vatandaşlarımız artık bu güzergâhı daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabilecek. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Akar’dan Büyükşehir’e Teşekkür

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımın şehre önemli katkılar sunacağını belirterek, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere projede emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.

İlk Etap Tamamlandı, Trafik Akışı Rahatladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kavşakta sıcak asfalt serim işlemleri gerçekleştirildi. Tamamlanan imalatların ardından ilk etapta yol çizgileri çekilerek trafik güvenliği için gerekli düzenlemeler yapıldı ve proje bölümünün araç trafiğine açılması sağlandı.

Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor

Ekipler tarafından gerçekleştirilen asfalt ve yol düzenleme çalışmalarının ardından projenin ilk etabı vatandaşların kullanımına sunulurken, kalan imalatların tamamlanması için ekipler sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı Projesi’nin tüm etaplarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılması, ulaşım sürelerinin kısaltılması ve sürücülere daha güvenli ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, modern şehircilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla şehrin geleceğine değer katmayı ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı sürdürüyor.