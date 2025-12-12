DSİ Kavşağındaki Tramvay Hattı Yeniden Bağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir süredir devam eden Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde Yeni Sanayi - DSİ Katlı Kavşağı’ndaki raylı sistemi etkileyen alandaki yapım çalışmalarının başarıyla tamamlandığını ve 12 Aralık 2025 itibarıyla Kayseri-Ankara gidiş güzergâhında ulaşımın yeniden eski haline döneceğini açıkladı. Başkan Büyükkılıç, çalışmalarda gelinen son noktada, tramvay hattındaki geçici aktarmaların sona ereceğini ve raylı sistemin kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan ulaşım çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, tramvay hattının deplase edilmesi ve kavşağın düzenlenmesiyle ilgili çalışmaların şehir içi ulaşımda büyük bir rahatlama sağlayacağını vurguladı.

Çalışmanın 20 günde tamamlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tramvay hattımızın deplase edilmesi ve kavşağın düzenlenmesi gibi önemli bir engel vardı fakat inançla bu engellerin hepsi aşıldı. Ekibimize teşekkür ediyorum, onlar gerçekten büyük bir özveriyle çalıştı. Kendi ekibimiz tramvay hattıyla ilgili tüm düzenlemeleri yaptı ve hiçbir sıkıntı yaşanmadan, yarın sabah tramvay hattımızı Kayserili hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 20 günlük bir çalışma süreci oldu. Yolumuzu kapatmak zorunda kaldık ama otobüslerimizle vatandaşlarımızı hedeflerine ulaştırmak için gerekli düzenlemeleri yaptık. İnşallah, bu gece tüm çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi.

Osman Kavuncu İstasyonu ile Yeni Sanayi DSİ İstasyonu arasındaki raylı sistem hattı, yapım çalışmalarının ardından yeniden hizmet vermeye devam edecek.