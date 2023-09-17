DSİ yaptı, köylü tepki gösterdi

Sivas'ın Sofular köyünde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından köy yolunun ortasına yapılan vana odasına köylüler tepki gösterdi.

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  • 17.09.2023 10:14
  • Güncelleme: 17.09.2023 10:14
DSİ yaptı, köylü tepki gösterdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Sofular köyünde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından köy yolunun ortasına yapılan vana odasına köylüler tepki gösterdi.

Sivas’ta kent merkezinde şebeke suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı’ndaki kuraklık nedeniyle Hafik ilçesinde bulunan Pusat Özen Barajı’ndan takviye için başlatılan isale hattı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda son noktaya gelinirken merkeze bağlı Yeni Sofular köyü sakinleri ise yolun tam ortasına yapılan vana odasına tepki göstererek, kaldırılmasını istiyor.

Köy sakini Yücel Yıldırım, suya karşı olmadıklarını ifade ederek, “2008 yılında bu köyümüzü yaptık. Burasıda eski karayollarının yolu. Geçen sene yolu biraz düzelttik. Bu sene gelip burayı söktüler. Biz suya karşı değiliz. Bu boru burudan geçsin. Hiç önemli değil. Fakat bu vana odası bu yolu daraltıyor. Araba dönecek olsa dönemiyor. Devlet Su İşleri’nden ricamız bunu buradan kaldırarak başka bir yere yerleştirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

“Birilerine hizmet ederken birilerini mağdur etmenin bir anlamı yok”

Köy sakini Mehmet Yıldırım, birilerine hizmet ederken birilerinin mağdur etmenin anlamının olmadığını söyleyerek, “Burada yaklaşık 3 gün çalışma durdu. Devlet Su İşler yeniden başlamış çalışmaya. Biz bunun kaldırılmasını istiyoruz. Yolun tam ortasında. Yaz kış çok rezillikler çekiyoruz. Suya karşı değiliz. Yolda olan vanaların kaldırılmasını istiyoruz. Birilerine hizmet ederken birilerini mağdur etmenin bir anlamı yok. Bunun yolun ortasından kaldırılıp yolumuzun yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

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