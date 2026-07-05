DSİ- Yeni Sanayi Kavşağı'nda Son Rötujlar

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan biri olan DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı ve Yaya Üst Geçidi Projesi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Büyükkılıç, proje sahasında yetkililerden son durum hakkında bilgi alırken, görev yapan personele kolaylıklar diledi ve bölgeden geçen araç sürücülerini selamladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve şehir içi ulaşımı daha konforlu, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen proje kapsamında sona yaklaşıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, kavşağın kısa süre içerisinde hizmete açılacağını belirtti.

"Trafik Yoğunluğunu Önemli Ölçüde Azaltacağız"

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, DSİ ile Yeni Sanayi bölgesini birbirine bağlayan kavşakta çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini vurgulayarak, "Sona doğru yaklaştık. En kısa zamanda asfalt çalışmalarımızı tamamlayıp alt geçidimizi hizmete açacağız. Böylece hem Yeni Sanayi istikametine hem de şehrimizin batı yönüne ulaşım sağlayan sürücülerimiz trafik ışıklarına takılmadan geçiş yapabilecek. Bu yatırım, hem zamandan tasarruf sağlayacak hem de ekonomik anlamda önemli katkılar sunacak" dedi.

"Asansörlü Yaya Üst Geçidiyle Bölgenin Konforu Artacak"

Araç trafiğinin yanı sıra yayaların güvenliğini de öncelediklerini dile getiren Büyükkılıç, proje kapsamında inşa edilen asansörlü yaya üst geçidinin de kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Yayalarımız için erişilebilir ve güvenli bir üst geçit kazandırıyoruz. Böylece bölgenin ulaşım konforunu her yönüyle artırmış olacağız. Yapılan çalışmaların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Altyapı da Tamamen Yenileniyor

Projeyle birlikte yalnızca katlı kavşağın değil, bölgedeki altyapının da baştan sona yenilendiğine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, elektrik deplase çalışmalarının yanı sıra KASKİ tarafından kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının da modernize edildiğini söyledi.

Büyükkılıç, "Burada sadece bir kavşak inşa etmiyoruz. Aynı zamanda geleceğe hizmet edecek güçlü bir altyapıyı da hayata geçiriyoruz. Zahmet olmadan rahmet olmaz. Çalışmalar tamamlandığında hem esnafımız hem de vatandaşlarımız bu yatırı için bizlere dua edecektir" diye konuştu.

"Hemşehrilerimize Layık Olmanın Gayretindeyiz"

Kayseri'nin her alanda gelişimi için yatırımları kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Bizi seven, seçen ve güvenen hemşehrilerimize layık olabilmek adına gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ulaşım konforunu artıran, şehrimizin geleceğine değer katan projeler üretmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İncelemeler sırasında sahada üye ziyaretleri gerçekleştiren HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz ile de bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, bir süre sohbet etti.

Projede son aşamaya gelinirken, DSİ–Yeni Sanayi Katlı Kavşağı'nın tamamlanmasıyla Kayseri'nin batı aksındaki ulaşımın daha hızlı, güvenli ve kesintisiz hale gelmesi hedefleniyor.

(RHA)