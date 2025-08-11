Düğün değil bayram değil: Murat Molu, Milletvekili Adaylığını Açıkladı

  • Haberler
CHP'nin önceki Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olup, .3 oranıyla şehirde 4.sırada bir sonuç alan Op. Dr. Murat Molu, milletvekili adaylığını duyurdu.

Genel Cerrahi Uzmanı, sağlık yöneticisi, TV program yapımcısı ve köşe yazarı olan Molu, 2024 yerel seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak yürüttüğü halk temelli mücadeleyi, bu kez Gazi Meclisi TBMM çatısı altında sürdürmek amacıyla önümüzdeki genel seçimde milletvekili adayı olacağını kamuoyuna açıkladı.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Yerel seçim süresince Kayseri’nin dört bir yanında halkımızla, hemşehrilerimizle doğrudan temas ettik. Dertlerini, haklı taleplerini ve umutlarını dinledik. Şimdi bu mesuliyeti ve temsiliyeti Meclis’e taşımak, Kayseri’nin hak ettiği sesi duyurmak için yola çıkıyorum."

