Düğün gecesi damada saldırdılar

Olay, Pınarbaşı ilçesinde bir düğün salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre düğün taraflarının arasındaçalgı sebebiyle çıkan tartışmada damat, çok sayıda kişi tarafından darp edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan damat ve diğer 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.