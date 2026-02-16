Düğün günü yaşamını yitiren damadın acılı annesinden Cumhurbaşkanı'na çağrı: 'Olayı siz çözersiniz'

Olay 12 Haziran 2025 tarihinde Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana geldi. Ümit Canpolat hayatını teyzesinin kızı Müge Y. ile hayatını birleştirdi. Düğün sonrası genç çift evlerine geldi. Kısa süre sonra silah sesi duyuldu. Uzman Çavuş Ümit Canpolat kafasından vurulmuş halde bulundu. Ümit Canpolat’ın daha sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Ümit’in ailesi olay nedeniyle gelin Müge Y.’den şikayetçi oldu. Olay nedeniyle dava açıldı.

Ümit Canpolat’ın ailesi ise, yetkililerden ve kamuoyundan tek beklentilerinin, dosyanın tüm yönleriyle, bilimsel veriler ışığında ve adalet ilkesi doğrultusunda incelenmesi talep ediyor. Canpolat’ın annesi D.C. de, “Sayın Cumhurbaşkanım, askerinizin arkasında durun. Ben sizden yardım istiyorum. Çözerseniz siz çözersiniz. Askeriniz tuzağa düştü. Ben sizden yardım istiyorum Allah aşkına. ‘Askerinizin annesi niye ağlıyor’ diye bana herkesin dönmesini istiyorum” ifadelerini kullandı. Olay nedeniyle açılan davanın ilk duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.