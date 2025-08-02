'Düğün klibi çekimi 7 bin liradan başlıyor'

Fiyatlar ve düğün fotoğrafçılığı hakkında konuşan Fotoğrafçı Bekir Özlü, “Geçen yıl 100 program yapılırken, bu yıl 70'e düşüyor. Yaklaşık yüzde otuzluk bir düşüş söz konusu. Fiyatlar, klip çekiminde 7 bin lira ile 10 bin lira arasında başlıyor. Fotoğraf albümü çekimlerinin fiyatları ise 10 bin lira civarında başlıyor. Fiyatlar, taleplere göre değişiklik gösterebiliyor. Sadece dış çekim ve fotoğraf çekimi istenirse 7 bin 500 lira civarında bir fiyatımız var. Sadece düğün anında fotoğraf çektirmek isteyen çiftler için fiyat 4 bin 500 lira” dedi.

Yaz aylarında düğün yapmak isteyen çiftler en özel anlarını ölümsüzleştirmek ve anı biriktirmek amacıyla fotoğraf ve video çekimi yaptırıyor. Son zamanlarda da sosyal medya etkisi ile birlikte dron ve klip çekimleri de düğünlerde yerini almaya başladı.

Düğün, nişan kına gibi organizasyonların fotoğraf, klip ve dron çekimi fiyatları hakkında bilgi veren Fotoğrafçı Bekir Özlü, “Düğün sezonları Temmuz ve Ağustos ayları başlıyor. Düğünler tabii ki de bu sezonlarda çok yoğun oluyor. Geçen yıla göre düğünlerde ve fotoğraf-video çekimlerinde bir düşüş yaşanıyor. Geçen yıl 100 program yapılırken, bu yıl 70'e düşüyor. Yaklaşık yüzde otuzluk bir düşüş söz konusu. Fiyatlar, klip çekiminde 7 bin lira ile 10 bin lira arasında başlıyor. Fotoğraf albümü çekimlerinin fiyatları ise 10 bin lira civarında başlıyor. Fiyatlar, taleplere göre değişiklik gösterebiliyor. Sadece dış çekim ve fotoğraf çekimi istenirse 7 bin 500 lira civarında bir fiyatımız var. Sadece düğün anında fotoğraf çektirmek isteyen çiftler için fiyat 4 bin 500 lira. Sadece video çekimi istenirse 5 bin lira, her ikisi birlikte istendiğinde ise 9 bin lira oluyor. Çekimler iç ve dış mekanlarda gerçekleştiriliyor. Ürgüp, Nevşehir ve Kayseri'de çekimler için özel platolarımız var. Bu platolar hem daha kısa sürüyor hem de çiftler için daha rahat oluyor. Klip çekimlerinde gelin alma klipleri yapılıyor. Ayrıca salonda da çekimler devam edebiliyor. Kuaförde gelin ve damadın hazırlık aşamaları da çekilebiliyor. Bu tür bir hizmetin fiyatı 15 bin lira civarında. Sosyal medyanın etkisiyle 1 dakikalık veya 30 saniyelik videolar daha popüler hale geldiği için bu tür çekimlere ağırlık veriliyor. Çekimler öncesinde çiftler, daha önce çekilmiş örnek klipleri ve akımları inceleyerek taleplerini bize iletiyorlar. Biz de buna göre bir hazırlık yapıyoruz. Çekim sırasında rahat kıyafetler giymek hareket açısından daha güzel görüntüler elde etmemize yardımcı oluyor. Drone çekimleri genellikle gelin almada konvoy sırasında ve salon girişlerinde kullanılıyor. Drone çekimlerinin fiyatları 5 bin lira civarında başlıyor. Sadece düğün anında klip şeklinde video çekimi istenirse bunun fiyatı 5 bin 500 lira. En özel anlarınızı kalıcı ve ölümsüz hale getirmek için fotoğraf ve video çekimi yaptırmanızı tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.