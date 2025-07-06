  • Haberler
  • Gündem
  • Düğün konvoyunda drift atan 2 sürücüye 92 bin 784 TL cezai işlem

Düğün konvoyunda drift atan 2 sürücüye 92 bin 784 TL cezai işlem

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 'Drift atan araç kazaya sebep oluyordu' paylaşımına konu 2 araç tespit edildi ve araçların tescil plakalarına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 92 bin 784 TL cezai işlem uygulandı ve araçlar trafikten men edildi.

Düğün konvoyunda drift atan 2 sürücüye 92 bin 784 TL cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Böyle daha mı hızlı gidiyor", "Drift atan araç kazaya sebep oluyordu" ve "Araç ters şeritten ilerliyor" konulu paylaşımlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; "Böyle daha mı hızlı gidiyor" paylaşımına konu 2 motosiklet tespit edildi ve sürücülerine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 3 bin 822 TL cezai işlem uygulandı. "Drift atan araç kazaya sebep oluyordu" paylaşımına konu 2 araç tespit edildi ve araçların tescil plakalarına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 92 bin 784 TL cezai işlem uygulandı ve araçlar trafikten men edildi. "Araç ters şeritten ilerliyor" paylaşımına konu araç tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 257 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Okandan, 'Özgür Özel'in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir'
Başkan Okandan, "Özgür Özel’in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir"
Kayseri OSB'deki Cinayet Zanlıları Yakalandı: 15 yaşındaki zanlı dahil 5 kişi tutuklandı
Kayseri OSB'deki Cinayet Zanlıları Yakalandı: 15 yaşındaki zanlı dahil 5 kişi tutuklandı
'Kene vakaları et satışlarını etkiledi, çok sipariş iptal oldu'
“Kene vakaları et satışlarını etkiledi, çok sipariş iptal oldu”
Kayseri'nin Şampiyon Yüreği: Mert Güney Ringlerde Destan Yazıyor
Kayseri’nin Şampiyon Yüreği: Mert Güney Ringlerde Destan Yazıyor
Kocasinan Belediyesi tarafından 2 ayrı tiyatro sahnelendi
Kocasinan Belediyesi tarafından 2 ayrı tiyatro sahnelendi
Erciyes 38 FK, Muhammed Enes Doğan'ı renklerine bağladı
Erciyes 38 FK, Muhammed Enes Doğan’ı renklerine bağladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!