Düğün konvoyunda drift atan 2 sürücüye 92 bin 784 TL cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Böyle daha mı hızlı gidiyor", "Drift atan araç kazaya sebep oluyordu" ve "Araç ters şeritten ilerliyor" konulu paylaşımlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; "Böyle daha mı hızlı gidiyor" paylaşımına konu 2 motosiklet tespit edildi ve sürücülerine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 3 bin 822 TL cezai işlem uygulandı. "Drift atan araç kazaya sebep oluyordu" paylaşımına konu 2 araç tespit edildi ve araçların tescil plakalarına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 92 bin 784 TL cezai işlem uygulandı ve araçlar trafikten men edildi. "Araç ters şeritten ilerliyor" paylaşımına konu araç tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 257 TL cezai işlem uygulandı.