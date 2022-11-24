Düğün konvoyunun önünü kesen 3 kişi 'gasp girişimi' iddiasıyla yargılanmaya başlandı

Kayseri'de otomobille düğün konvoyunun önünü keserek gelin ve damadın bulunduğu aracı gasp etmeye çalıştıkları öne sürülen 3 kişinin yargılanmasına başlandı.

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  • 24.11.2022 18:08
  • Güncelleme: 24.11.2022 18:48
Düğün konvoyunun önünü kesen 3 kişi 'gasp girişimi' iddiasıyla yargılanmaya başlandı
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Kayseri’de otomobille düğün konvoyunun önünü keserek gelin ve damadın bulunduğu aracı gasp etmeye çalıştıkları öne sürülen 3 kişinin yargılanmasına başlandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar İ.A., K.K. ve B.H. ile başka suçtan tutuklu olan müşteki damat M.K.C, babası S.C. ve K.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık İ.A. savunmasında, bahşiş almak amacıyla araçlarıyla düğün konvoyuna katıldıklarını, sonrasında yanlış anlaşıldıklarını ve aralarında kavga çıktığını belirtti. İ.A., karşı tarafın kalabalık olması sebebiyle kaçmaya çalışırken otomobillerini durdurmaya çalışan müşteki S.C.’nin bir süre sürüklendiğini söyledi.

Sanık K.K. ise ilkokul arkadaşı 2 sanıkla bahşiş almak için düğün konvoyunu durdurmak istediklerini ve sonrasında aralarında bir anda kavga çıktığını söyledi.

Sanık B.H. ise savunmasında müştekilerden özür dileyerek, varsa zararlarını gidermek istediklerini belirtti.

Müşteki damat M.K.C. de sanıkların en mutlu günlerini berbat ettiklerini belirtti. Olay sırasında gelinde düğünde takılan altınlar olduğunu anlatan M.C.K., "Bizi gasp etmelerinden korktuk. Bizden zarf istemediler. Sonrasında hem benim hem de eşimin tarafı ’bunlar senin belalıların’ diyerek beni suçladılar. Eşimle tartıştık. O nedenle şu anda cezaevindeyim ve benim yuvam yıkılıyor. Hepsinden şikayetçiyim" dedi.

Damadın babası S.C. de tanımadığı sanıkların 31 Ağustos 2021’de merkez Melikgazi ilçesi Kartal Kavşağı’nda düğün konvoyunun önünü kestiğini ve ellerinde bıçakla küfür ederek araçtan indiklerini söyledi. Bu kişilerin bıçakla gelin arabasının camını kırmaya çalıştıklarını belirten S.C., "Oğlumu ve gelinimi öldürmelerinden korktum. Yanlarına gidince bıçakla saldırdılar. Şehir eşkıyaları en mutlu günümüzü zehir ettiler. Araçlarında bulunanlar uyuşturucu kullandıklarını gösteriyordu. Bıçakla bizi gasp etmeye çalıştılar. Peşlerinden gidince beni araçlarıyla 30-40 metre sürüklediler. Yaralandım, şikayetçiyim" diye konuştu.

Müşteki K.Ç. ise sanıkların yanlarında bulunan bıçakların sapı ile gelin arabasının camını kırarak içeriye girmeye çalıştıklarını ancak başaramadıklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İHA

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