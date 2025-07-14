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Düğün salonunda bıçaklı kavga: 2 çocuk yaralandı

Melikgazi İlçesi'nde bir düğün salonunda meydana gelen bıçaklı kavgada yaşları küçük 2 çocuk yakınları tarafından hafif yaralandı.

Düğün salonunda bıçaklı kavga: 2 çocuk yaralandı

Olay Melikgazi İlçesi Demokrasi Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Saat 22.30 sıralarında düğün salonunda kavga çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kavga yatıştırılırken yakınları tarafından bıçakla yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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