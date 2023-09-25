Düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, annesi darp edildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralanırken üvey annesi ise darp edildi.

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  • 25.09.2023 00:54
  • Güncelleme: 25.09.2023 08:25
Düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, annesi darp edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralanırken üvey annesi ise darp edildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gaffar Okan Bulvarı Cumhuriyet 5. Cadde’deki bir düğünde iddiaya göre husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.E.S. (20) vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken üvey annesi B.Y. (40) ise darp edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan M.E.S. ile B.Y.; ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüpheli olarak T.K.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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