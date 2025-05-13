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Düğünde kuzeninin ölümüne sebep olan maganda için istenen ceza belli oldu

Kocasinan'da havaya ateş ederken tutukluk yapan tüfeği ile kuzeni S.İ.'nin (37) ölümüne sebebiyet veren M.İ. (40) için duruşma savcısı 'olası kastla kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Düğünde kuzeninin ölümüne sebep olan maganda için istenen ceza belli oldu

Olay 12 Ekim 2024 tarihinde Kocasinan İlçesi Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde bir düğünde meydana geldi. M.İ. düğünde havaya ateş ederken silah tutukluluk yaptı. M.İ. şarjörü çıkarttıktan kısa süre sonara silah ateş aldı. S.İ. silahtan çıkan mermi ile başından vuruldu. 

Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili sanık M.İ. hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma’ suçlarından dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya olayda yaşamını yitiren S.İ.‘nin babası, annesi, eşi, çocukları ile tutuklu sanık M.İ. ve taraf avukatları katıldı.

Olayda hayatını kaybeden S.İ.’nin çocukları sanığın cezalandırılmasını istedi. Daha sonra tanıklar dinlendi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ
Tanıklar ve müştekiler dinlendikten sonra konuşan tutuklu sanık M.İ., “Diyeceğim yok. Kasıt yok. Pişmanım. Aramızda husumet yoktu” dedi. Duruşma savcısı sanık M.İ.’nin ‘olası kastla kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

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