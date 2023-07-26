Düğünlerde havaya rast gele ateş açan 6 maganda yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hafta sonunda düğünlerde havaya rast gele ateş açan 6 maganda yakalandı.

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  • 26.07.2023 17:08
  • Güncelleme: 27.07.2023 09:05
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Düğünlerde havaya rast gele ateş açan 6 maganda yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hafta sonunda düğünlerde havaya rast gele ateş açan 6 maganda yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde gerçekleştirilen düğün ve kutlamalarda bir başkasının yaralanması veya ölümüne neden olabileceğinden dolayı silahla havaya ateş edilmelerini engellemek veya ateş eden magandaları yakalamak amacıyla, düğün ve kutlamalar resmi ve sivil ekipler tarafından sık sık kontrol ederken, ekipler sabit bekleme yaparak silahla havaya ateş eden magandaları suç aletleri ile yakalayıp adli ve idari işlemler yapıyor. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta sonu yapılan çalışmalarda, düğünlerde silahla havaya ateş eden 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirilirken, haklarında gerekli adli ve idari işlemler yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehirde vatandaşların mutlu günlerinin hüzne dönüşmemesi için silahla havaya ateş edilmesini engellemek ve havaya ateş eden magandaları anında yakalamak amacıyla yaptıkları çalışmaların devam edeceği belirtildi.

İHA

Kayseri Gündem
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