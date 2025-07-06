Düğünlerin yeni gözdesi: 0,25 gram çeyrekler

Yaz aylarının gelmesiyle düğün sezonu açıldı. Yatırımın yanı sıra düğünlerde takı olarak kullanılmak üzere altın fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Son dönemde düğünlerin yeni trendi ise 0,25 gramlık çeyrek altınlar oldu. Sarraf Mehmet Hastokatlı bu konuda, “Düğünlerin yeni trendi 0,25 gram altınlar. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle klasik çeyrek altınlar yerine çeyrek gramlar tercih edilmeye başlandı. Toplu bozdurmalarda sıkça karşımıza çıkıyor. Genelde beşli setler halinde geliyor. Ekonomik nedenlerle bu tür altınlar daha fazla tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

YATIRIM İÇİN UYGUN MUDUR?

Yatırım açısından uygun olmadığını belirten Hastokatlı, “Yatırım için mantıklı değil. Düşük gramaj nedeniyle üretim maliyeti yüksek oluyor. Hediyelik amaçla kullanılabiliyor ama alış-satış farkı 0,25 gram altınlarda yüksek. Bu nedenle yatırım için önermiyoruz” dedi.