Düğünü kana bulayan maganda kurşunu davasına devam edildi

12 Ekim 2024 tarihinde Kocasinan İlçesi Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde bir düğünde meydana gelen olayda M.İ., havaya tüfekle ateş açtı. M.İ.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu olan S.İ.'nin başına isabet etti. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden S.İ.'nin cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı.

SANIK M.İ.‘NIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Olayla ilgili sanık M.İ. hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma’ suçlarından dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya olayda yaşamını yitiren S.İ.‘nin babası, annesi, eşi ile tutuklu sanık M.İ. ve taraf avukatları katıldı.

SANIK M.İ.: OLAY KAZADIR ÇOK PİŞMANIM

Mahkemede konuşan tutuklu sanık M.İ., “Rahmetli olan amcamın oğlu S.İ. ile kardeş gibi büyüdük. Beraber güldük, beraber ağladık, aynı evde büyüdük. Olay günü bi akrabamızın düğünü vardı. Oraya gitmiştik. Benim araçta ruhsatsız tabanca vardı. S.İ., ‘Ateş edelim’ dedi. Silahı aldık. İkişer el ateş ettik. Ben boş kovanları topladım. Silah bir buçuk iki saat S.İ.‘nin belinde kaldı. S.İ.’nin babası N.İ. silahı aldı. S.İ.’de boş kovanları topluyordu. Şarjörü çıkartıyordum. Nasıl olduğunu anlamadım, silah patladı. S.İ. yaralandı. Gidip sarıldım. Sonra beni uzaklaştırdılar. Biraz uzağa gittim, sonra gelen polislere teslim oldum. Kasıtlı hareket etmedim. Olay kazadır, çok pişmanım” dedi. Sanık M.İ.’nin amcası olayda yaşamını yitiren S.İ.’nin babası N.İ. ise, “M.İ. Ateş ediyordu. Sonra koşturma oldu. Oğlum yerde yatıyordu” dedi. S.İ.’nin eşi de “M.İ. söylemese eşim onda silah olduğunu nereden bilsin. Eşim belinde silahla geldi. ‘Belinde ne işi var’ dedim. Eşimin amacı birine zarar gelmesin diye idi. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.