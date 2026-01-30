  • Haberler
  • Asayiş
  • Dükkanın camlarını kıran ve bir aracın tekerlerini kesen 2 kişi yakalandı

Dükkanın camlarını kıran ve bir aracın tekerlerini kesen 2 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'Bir aracın tekerlerinin kesilmesi' ve 'Bir dükkanın camlarının kırılması' olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.A.Y.(19) ve S.A.(17) yakalandı.

Dükkanın camlarını kıran ve bir aracın tekerlerini kesen 2 kişi yakalandı

Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Pınarbaşı ilçesi Dedeman Caddesinde meydana gelen “Bir aracın tekerlerinin kesilmesi” ve “Bir dükkanın camlarının kırılması” olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce yürütülen araştırmalar ve kamera incelemeleri neticesinde;    “Bir aracın tekerlerinin kesilmesi” ve “Bir dükkanın camlarının kırılması” olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.A.Y.(19) isimli şahıs ve S.A.(17) isimli suça sürüklenen çocuk olayda kullanılan suç aleti bıçak ile birlikte yakalandı. M.A.Y.(19) isimli şahıs ile S.A.(17) isimli suça sürüklenen çocuk ve ailesi hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç, bir yılda 104 kez ilçeleri ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç, bir yılda 104 kez ilçeleri ziyaret etti
Büyükşehir'den Eğitime Destek: Arif Molu Anadolu Lisesi' Yeniledi
Büyükşehir'den Eğitime Destek: Arif Molu Anadolu Lisesi' Yeniledi
Uluslararası Aşıklar Şöleni, Kayseri'ye Renk Katacak
Uluslararası Aşıklar Şöleni, Kayseri'ye Renk Katacak
Eski Aynalı Cami Yeniden İnşa Ediliyor
Eski Aynalı Cami Yeniden İnşa Ediliyor
'Anne Ulaşım Kartı'ndan 2025'de 1016 Anne Yararlandı
'Anne Ulaşım Kartı'ndan 2025'de 1016 Anne Yararlandı
Kayseri, 2025 Yılını 3 Milyar 847 Milyon Dolar İhracatla Tamamladı
Kayseri, 2025 Yılını 3 Milyar 847 Milyon Dolar İhracatla Tamamladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!