Dükkanın camlarını kıran ve bir aracın tekerlerini kesen 2 kişi yakalandı

Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Pınarbaşı ilçesi Dedeman Caddesinde meydana gelen “Bir aracın tekerlerinin kesilmesi” ve “Bir dükkanın camlarının kırılması” olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce yürütülen araştırmalar ve kamera incelemeleri neticesinde; “Bir aracın tekerlerinin kesilmesi” ve “Bir dükkanın camlarının kırılması” olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.A.Y.(19) isimli şahıs ve S.A.(17) isimli suça sürüklenen çocuk olayda kullanılan suç aleti bıçak ile birlikte yakalandı. M.A.Y.(19) isimli şahıs ile S.A.(17) isimli suça sürüklenen çocuk ve ailesi hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.