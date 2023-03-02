Dulkadiroğlu ilçesine Melikgazi Belediyesi yerleşkesi kurulacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kardeş şehir Dulkadiroğlu ilçesine 50 tane konteynerden oluşan Melikgazi Belediyesi Yerleşkesini kurarak depremzedeler için yeni bir yaşam alanı oluşturacaklarını söyledi.

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  • 02.03.2023 13:52
  • Güncelleme: 02.03.2023 14:20
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Dulkadiroğlu ilçesine Melikgazi Belediyesi yerleşkesi kurulacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kardeş şehir Dulkadiroğlu ilçesine 50 tane konteynerden oluşan Melikgazi Belediyesi Yerleşkesini kurarak depremzedeler için yeni bir yaşam alanı oluşturacaklarını söyledi.

Melikgazi Belediyesi Yerleşkesinde yeşil alanından, kütüphanesine, otoparkından, çamaşırhanesine, çay ocağına kadar birçok sosyal alanın yer alacağını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Güzel bir projeyi sizlerle paylaşmak istedik. Tam 24 gündür deprem bölgelerindeyiz. Sahada can kurtarmalar dahil birçok hizmeti ve her türlü desteği depremzede kardeşlerimize veriyoruz. Açılışını yaptığımız rekor bir sürede Elbistan’da faaliyete geçirdiğimiz Melikgazi konteyner çarşımızda ticaret başladı. Hatay’da mobil WC ve abdesthanelerimiz, ilaçlama ekiplerimiz, su depolarımız her türlü hizmeti orada veriyoruz. Özellikle kardeş belediyemiz Dulkadiroğlu’nda şu anda çadır kent dâhil olmak üzere bütün ilçenin temizlik işleri ve birçok hizmet belediyemiz tarafından yapılıyor. Tabii ilave bir katkı olarak da buraya çok güzel bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bunlara ilave bir katkı olarak da buraya çok güzel bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Melikgazi yerleşkesini planladık. Tam 50 tane konteynerden oluşan alan içinde tam 5 farklı yeşil alanın bulunduğu, içinde çamaşırhane, kütüphane ve çay ocağının olduğu bir yaşam alanını hizmete sokuyoruz. Şu anda altyapı çalışmaları başladı, çok hızlı bir şekilde faaliyete geçireceğiz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ister istemez 6 ay ya da 1 seneye yakın burada kalması gerekiyor. Her konteyner içerisinde küçük bir mutfak, küçük Bir WC ve banyo aynı zamanda ebeveynlerin kalacağı bir odası olan, hemen evinin önünde yeşil alanı, kamelyası, bankı olan bir alanı otoparkına kadar düşündük. Çok hızlı bir şekilde Maraş’ın merkez ilçesinde Dulkadiroğlu ilçemizde hayata geçireceğiz. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Cenab-ı Allah kimseye acı, keder ve böyle afetler yaşatmasın” dedi.

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İHA

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