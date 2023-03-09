Dün çaldı, bugün yakalandı

Nevşehir’de hırsızlık yapan şahıs kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre: Jandarma ekipleri Gülşehir ilçesine bağlı Eğrikuyu köyünde evden hırsızlık ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri “evden hırsızlık” suçuna yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, Gülşehir ilçesi Eğrikuyu köyünde “Evden Hırsızlık’’ suçunu işlediği tespit edilen 1 şahıs 24 saat içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada ki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı

Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.