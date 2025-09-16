Dünya 2'ncisi Huri Uçar Kayseri'de coşkuyla karşılandı
Bulgaristan’ın Albena şehrinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında U-15 kategorisinde gümüş madalyanın sahibi olan ERVA Spor Okulları sporcusu Huri Uçar şehirlerarası otogarda düzenlenen tören ile coşkuyla karşılandı. Sporcu Uçar'ı karşılamaya ERVA Spor Okulları Şube Müdürü Muammer Benli sporcuya çiçek takdiminde bulundu. Karşılamaya ERVA Spor Okulları Koordinasyon Birimi, sporcular, aileleri, ve antrenörü katıldı.