Dünya 3'ncüsü Ahmet Enes Uzun: 'Güreşi bir gün bırakırsanız o sizi bir hafta bırakıyor'

Kayseri’nin minik sportmenleri, katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle hem kenti gururlandırıyor hem de gelecek için umut veriyor. Minik sportmenleri şampiyonluğa hazırlayan Güreş antrenörü Kasım Çelik, "15 yıldır mahallemizin çocuklarına gönüllü güreş antrenörlüğü yapıyorum. Bu bir aşka dönüştü. Delikanlılar, bunlar gibi bir sürü delikanlıyı Türkiye şampiyonasında temsil ettirdik. Derece aldılar, milli takıma gittiler, güreş eğitim merkezlerine gittiler. Onun hayatını bir nevi kurtarmış olduk. Dışarıdan aldık bu çocukları. Geri de hani sokağa atamadık, atmayız da. Bundan sonra gelenlere de kapımız her zaman için açık. Allah razı olsun, sayın valimiz ERVA okullarını da açınca bu iş daha da ileriye gitti. Yani biz 15 yıllık antrenörlük yapıyorduk ama küçük çapta yapıyorduk. Şimdi ERVA sayesinde kocaman bir salonumuz var. İmkanlar verildi. Daha da devamını bekliyoruz inşallah. Daha da başarılar gelecek. Daha da çok çocuğa ulaşacağız. Daha da çok çocuğu dışarıdan koparıp, kötü alışkanlıklardan koparıp, onların herhangi bir şekilde suç dünyasına değil de spor veya ahlakı yüksek olan, derecesi yüksek olan, mertebesi yüksek olan alimliğe, bilgiye yükseltmeye çalışıyoruz. Amacımız bu, hedefimiz bu. Bu iş benim için bir hayırişi gibi bir şey. O yüzden de severek yapıyorum. Bütün sporcularıma da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Atina'da düzenlenen U17 Dünya Şampiyonası’nda dünya 3'ncülüğü olan Ahmet Enes Uzun da, "Bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu. ERVA Spor Kulübü bu imkanları sunuyor. Bizim zamanımızda daha fazla arkadaşla başladık ama imkansızlıklardan dolayı çoğu bırakmak zorunda kaldı. Ama şimdi ERVA Spor Okulları ve Valimiz Gökmen Çiçek bize bu imkanları sundular. Çok çalışmalıyız. Bu devamlılık isteyen bir spor. Güreşi bir gün bırakırsanız o sizi bir hafta bırakıyor. O yüzden sürekli devam etmeliyiz, üstüne gitmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Sivas’ta düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 7'nciliği olan Fatih Öztürk ise, "Güreşi çok sevdim. Benim arkadaşlarım da önceden bu sporu yapıyordu. Beni de çağırdılar, gel başlayalım dediler. Ben de başladım. ERVA'da güzel şeyler öğrenmek istiyorum. Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bunun için de çalışmalara devam ediyorum" şeklinde konuştu.