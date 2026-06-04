Dünya 3’üncülerinden İl Müdürü Kabakcı’ya Ziyaret

Antalya’da 14-17 Mayıs tarihleri arasında JuJitsu Contact Dünya Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada U18 kategorisi 57 kilogram Light Contact branşında mücadele eden Damla Nur Gültekin ile U18 kategorisi 62 kilogram Light Contact branşında yarışan Harun Sarıkaya, dünya üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Derece elde eden sporcular ile antrenör Eren Akdemir, çalıştırıcı Mecit Gültekin ve Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti. İl Müdürü Kabakcı, dünya şampiyonasında elde edilen derecelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Başarının disiplinli çalışma, azim ve özverinin sonucu olduğunu belirten Kabakcı, uluslararası arenada kazanılan derecelerin genç sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Kabakcı, Kayseri’nin spor alanında yetiştirdiği başarılı sporcularla adından söz ettirmeye devam ettiğini belirterek, sporcuların gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandığını kaydetti.