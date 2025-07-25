Dünya'da Neler Oluyor? Filistin'i Tanıyan Ülkeler

Fransa Filistin devletini tanıyacak

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Fransa'nın Filistin devletini tanıyacağını duyurdu ve bunu yapan G7 büyük sanayi ülkeleri arasında ilk ülke oldu.

Macron, X hakkında yaptığı sürpriz açıklamada, resmi duyuruyu Eylül ayında New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu'nda yapacağını söyledi. Bu hamle, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için kendi hamlelerini yapan Başkan Trump'ı rahatsız edebilir. Çoğu ülke bir Filistin devletini tanıyor, ancak ABD ve yakın müttefiklerinin çoğu tanımıyor.

Macron, "Bugün en acil şey Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halka yardım edilmesidir" dedi.

21 ay süren yıkıcı savaşın ardından, Gazze'de yiyecek ve su kıtlığı en savunmasız kesimler -gençler, yaşlılar ve hastalar- üzerinde ağır bir yük oluşturuyor. Dünya Gıda Programı bu hafta, Gazze nüfusunun üçte birinin "birkaç gün üst üste yemek yemediğini" açıkladı.

Gazze hastaneleri, İsrail hava saldırılarında ve daha yakın zamanda gıda konvoyları ve yardım dağıtım noktalarının yakınında çaresiz kalabalıkları dağıtmak için İsrail tarafından açılan ateşlerde yaralananlarla başa çıkmakta zorlanıyor. Şimdi ise doktorlar, açlığın hastalarını öldürdüğünü ve son günlerde yetersiz beslenmeden ölenlerin sayısının keskin bir şekilde arttığını söylüyor.

Görüşmeler: ABD ve İsrail, Hamas ile ateşkes görüşmelerinden ekiplerini geri çektiklerini açıkladı . ABD özel temsilcisi, rehineleri eve getirmek için "alternatif seçeneklerin" araştırılacağını söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

İsrail: İsrailli hükümet bakanı Amichay Eliyahu, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki açlığı giderme gibi bir görevinin olmadığını ve Gazze halkını sürgün etmeye çalıştığını söyledi .

Tayland ve Kamboçya sınırında çatıştı

Taylandlı yetkililer, dün Kamboçya ile tartışmalı sınırda çıkan çatışmada en az 11 sivil ve bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Çatışmalar, Kamboçya ve Tayland arasında on yılı aşkın süredir yaşanan en şiddetli çatışmalar oldu.

Her iki ülke de diğerini önce ateş açmakla suçladı. Tayland ordusu, Kamboçya'nın dört Tayland eyaletindeki sivil yerleşim alanlarına roket attığını ve bunun üzerine Tayland'ın sınır bölgelerinin boşaltılması emrini verdiğini ve Kamboçya'daki hedefleri vurmak üzere F-16 savaş uçakları gönderdiğini açıkladı. Kamboçyalı yetkililer, Tayland askerlerinin, her iki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği Prasat Ta Muen Thom tapınağında Kamboçyalı askerlere ilk önce ateş açtığını belirtti.

İki ülke arasındaki gerginlik, Mayıs ayı sonlarında bir Kamboçyalı askerin sınır çatışmasında hayatını kaybetmesinin ardından zirveye ulaştı. Çarşamba günü bir Taylandlı askerin sınırda meydana gelen bir kara mayını patlamasında bacağını kaybetmesiyle gerginlik tırmandı. İşte çatışma hakkında bilmeniz gereken diğer bilgiler .

Tartışmalı bölge: Çatışmaların merkezinde yer alan kuzeydoğu Tayland eyaleti Surin'in sınırı yıllardır tartışmalı. Surin, 9. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar varlığını sürdüren Khmer İmparatorluğu'nun kalıntılarına ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

Çin neden SpaceX'in gerisinde kalıyor?

Bu yıl Çin'in SpaceX'e yetişmeye başlaması bekleniyordu, ancak çabalar yetersiz kalıyor . Kayıtlara göre, Çin'in en büyük iki ağı yaklaşık 120 uydu konuşlandırdı; bu, planladıklarının yüzde 1'inden bile az. Buna karşılık, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 8.000 Starlink uydusu bulunuyor.

• Avrupa: AB liderleri, ABD ile yüzde 15 gümrük vergisi içeren bir ticaret anlaşması yapmayı umuyor, ancak bunun başarısız olması durumunda misilleme yapmaya hazır olduklarını açıkça belirttiler .

• Medya: Federal İletişim Komisyonu, Paramount'un Hollywood stüdyosu Skydance ile birleşmesine izin vereceğini ve anlaşmanın önündeki son engeli ortadan kaldıracağını söyledi.

• Epstein: ABD yetkilileri, Jeffrey Epstein'ın uzun süredir ortağı olan ve seks ticareti suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ghislaine Maxwell ile görüştü.

• Suriye: Suudi Arabistan, altyapıya yaklaşık 3 milyar dolar, telekomünikasyon sektörüne ise yaklaşık 1 milyar dolar olmak üzere toplam 6,4 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını duyurdu.

• Rusya: Ülkenin Uzak Doğusu'ndaki ücra bir kasabanın dışında bir yolcu uçağı düştü, uçaktaki 49 kişi hayatını kaybetti .

• Bangladeş : Dakka'da bir uçağın bir okula çarpması sonucu meydana gelen kazada , yanıklarından kurtulamayan çok sayıda çocuk hayatını kaybetti .

• Çin: Sınır kasabası Rusya ekonomisini böyle ayakta tutuyor .

• Eğitim: Columbia Üniversitesi ve Pensilvanya Üniversitesi, Trump ile anlaşmalar yaptı. Daha fazla okul da bunu takip edebilir .

• ABD: Joe Biden, Beyaz Saray'daki zamanını anlatan bir anı kitabı yazıyor. Kitap 10 milyon dolara satıldı .

SPOR HABERLERİ

• Futbol: Veriler , son derece şüpheci bir spor dalında bile nasıl dogma haline geldi?

• Formula 1: Lewis Hamilton, bu hafta sonu gerçekleşecek Belçika Grand Prix'si öncesinde başarısız bir Ferrari dünya şampiyonu olmayı reddettiğini söyledi.

• Kriket: Liam Dawson , 3.000 günlük aradan sonra hiç mümkün olduğunu düşünmediği geri dönüşü gerçekleştirdi .

SERBEST

• Protesto: Amy Sherald, Trump'ı kışkırtmamak için resimlerinden birinin kaldırılabileceğini öğrendikten sonra Smithsonian sergisini iptal ettiğini söyledi .

• Ebeveyn çatışması: Londra'daki Ulusal Tiyatro'da sahnelenen "Inter Alia"da, genç oğlu tecavüzle suçlandığında, güçlü bir yargıcın annelik içgüdüleri feminist politikalarıyla çatışır.

• Şeker kabuğundan daha sert: 2000'li yılların başında yaşanan bir fındık problemi, Peanut M&M'in arkasındaki şirketi mükemmel iklime dayanıklı fıstık yaratma arayışına itti .

• Daha iyi baget: Avrupa'daki ekmek ABD'dekinden daha mı sağlıklı? Belki .

SANATLAR VE FİKİRLER

Salı günü Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard'ın önünde. Anne-Christine Poujoulat/Agence France-Presse — Getty Images

• Tour de France zaferine ve GOAT statüsüne yaklaşıyor

• Slovenyalı bisikletçi Tadej Pogacar, Paris'teki bitiş çizgisine yaklaşırken, bu hafta sonu dördüncü Tour de France'ını kazanma yolunda durdurulamaz görünüyor. Uzun süredir rakibi olan Jonas Vingegaard bile ikincilikten anlamlı bir mücadele ortaya koyamadı.

• Bu zafer, Pogacar'ın kendi jenerasyonunun en iyi sürücüsü statüsünü pekiştirecek ve henüz 26 yaşında olmasına rağmen tüm zamanların en iyisi olarak anılmayı hak edip etmediği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirecek.

• Yıllardır bisiklet dünyasının büyük bir kısmı, Belçikalı süperstar Eddy Merckx'in 1970'lerdeki hakimiyetinin ardından sporun en iyisi olduğu konusunda hemfikirdi. Ancak Pogacar, henüz başaramamışsa bile, bu unvanı çalmaya hazır görünüyor. İşte Tour'dan son haberler.

(New York Tımes Çeviri: Hakan Topuzoğlu)