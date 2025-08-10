Dünya Gazze için ayakta: İstanbul'dan Vicdanın Yürüyüşü

Filistin’e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen 15 sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar, Gazze’deki katliamlara karşı sessiz kalmayan bir Türkiye fotoğrafı çizdi. Beyazıt Meydanı’nda akşam namazını kılan kalabalık, ardından ellerindeki fenerler ve cep telefonlarının ışıklarıyla yürüyüşe geçti. “Katil İsrail, Filistin’den defol”, “Gazzeli çocuklar bizi bekliyor” ve “Ya Allah Bismillah Allahu Ekber” sloganları, İstanbul semalarında yankılandı.

Yürüyüş boyunca taşınan dövizler, vicdanın kelimelere dökülmüş haliydi: “Siyonist katiller hesap verecek”, “İsrail Gazze’yi aç bırakıyor”, “Anne olmak bir insan hakkıdır. Peki Filistinli annelerin hakkı nerede?” Sultanahmet Meydanı’na ulaşıldığında, meydan hem ışıkla hem umutla doldu.

Filistin’e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney, açılış konuşmasında Hamas liderlerine selam göndererek, “Bu yürüyüş Gazze’ye umut, Tel Aviv’deki kepazelere korku olsun. 9 Ağustos 2025 bir milad olsun” dedi. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı; ardından Filistinli küçük bir kız, Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan’ın “Mescid-i Aksa” şiirini seslendirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı kapanış duası, meydanı “Amin” sesleriyle doldurdu. “Ya Rabbi! Mazlum Gazzeli kardeşlerimizin zafere ulaşmasını nasip eyle… Gazze’ye duyarsız olan gafil Müslümanlar için dua ediyoruz, onları uyandır ya Rabbi” sözleriyle dua son buldu. Yatsı ezanıyla birlikte program sona erdi; ama vicdanların yürüyüşü, çok daha uzun bir yolculuğa çıktı.