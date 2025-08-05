Dünya Günü'nü Kutlayan tek şehir halkı Kayseri'de buluşuyor

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün, Kayseri'de 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü dolayısıyla düzenlenecek kutlamalara tüm vatandaşları davet etti. Kutlamalarla büyük bir birlikteliğe hazırlandıklarını belirten İsa Gün, "Köklerinden kopmayan bir millet, geleceğe sağlam adımlarla yürür. Bizler de bu inançla, doğduğumuz topraklara olan vefamızı, doyduğumuz şehre olan minnetimizle harmanlayarak büyük bir birlikteliğe hazırlanıyoruz. Sivas kültürünü yaşatmak, hatırlatmak, tanıtmak ve en önemlisi birlik duygumuzu pekiştirmek adına düzenlediğimiz 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü kutlamalarını bu yıl Kayseri Millet Bahçesi'nde coşkulu bir programla gerçekleştireceğiz" dedi.

Etkinlikler, 5 Ağustos Salı günü saat 17:00'de başlayacak ve gece boyu sürecek. İsa Gün, bu günün yalnızca bir takvim günü değil; aynı zamanda kültürel bağları tazelemenin, birlik ve beraberliği pekiştirmenin, geçmişe sahip çıkmanın bir simgesi olduğunu vurguladı. "Sivaslı olmak; tarihiyle, sözüyle, sazıyla, mertliğiyle yoğrulmuş bir kimliktir ve biz bu kimliği; doğduğumuz topraklara vefa, doyduğumuz şehre yani Kayseri'ye derin bir minnet duygusuyla birlikte yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gün, etkinliğin geleceğe umutla bakma iradesi olduğunu belirterek, "Bu etkinlik yalnızca bir kutlama değil; geçmişi unutmadan, bugünü paylaşarak, geleceğe umutla bakma iradesidir. Dünyanın dört bir yanına dağılmış Sivaslıların ortak buluşma noktası, aynı zamanda kültürle yoğrulmuş bir gönül köprüsü olacaktır" dedi.

Kayseri Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Dünya Sivaslılar Günü kutlamalarına herkes davetli. Etkinlikler, her yaştan vatandaşa hitap eden, kültür ve eğlenceyi harmanlayan bir içerik sunacak. Gün boyu çocuklar için özel oyun ve eğlence alanları, Sivas'ın zengin folklorunu yansıtan halk oyunları, Anadolu'nun söz ustalarıyla âşık atışmaları ve değerli sanatçılar Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Muzaffer Elitaş, Dost Cemali, Gökhan Söndür ve Özlem Çamöz sahne alacak. Gece finalinde ise Türkiye'nin ortak değeri, gönüllerin sanatçısı Zara ile büyük bir konser gerçekleştirilecek.

Bu büyük buluşmaya; Kayseri'den ve şehir dışından çok sayıda kıymetli protokol üyesi, kanaat önderi ve hemşehrinin katılması bekleniyor. İsa Gün, "Sizleri aramızda görmek, bu coşkuyu birlikte yaşamak ve birlikte duyurmak bizim için büyük bir mutluluk olacaktır" şeklinde konuştu.

