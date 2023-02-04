Dünya Kanser Günü'nde kadınlara erken tanının önemi anlatıldı

Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Serdar Serin, Dünya Kanseri Günü'nde kadınlara kanser hastalığında erken tanının önemini anlatarak, 'Rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir' dedi.

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  • 04.02.2023 16:16
  • Güncelleme: 04.02.2023 16:53
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Dünya Kanser Günü'nde kadınlara erken tanının önemi anlatıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Serdar Serin, Dünya Kanseri Günü’nde kadınlara kanser hastalığında erken tanının önemini anlatarak, “Rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir” dedi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla bir otelde gerçekleşen programda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Serdar Serin kadınlara; ‘Erken Tanı Hayat Kurtarır’ başlıklı seminer verdi. Seminerde kanser hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Serin, rahim ağzı kanserinin önlenebileceğini ancak bunun için kanseri erken teşhis etmek gerektiğini ifade etti. Seminerde konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Serin, “Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Burada bir farkındalık toplantısı yapacağız. Ben özellikle rahim ağzı kanserinde farkındalık konusunu katılımcılarla paylaşacağım. Rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir. Önleyemesek de erken dönemde yakalayabildiğimiz bir kanser. Bu konuya dikkat çekeceğiz. Umarım faydalı bir toplantı olur. Kanser çağımızın hastalığı ve kanser hastası insanların sayıları giderek de artmakta. Bazı kanserleri önleyebiliyoruz, erken tanı koyabiliyoruz. Dolayısıyla topluma bu anlamda eğer mesajlar verebilirsek yani geniş toplum gruplarına ulaşabilirsek daha çok hastayı daha çok kadını erken dönemde yakalayıp, kanserin önüne geçebiliriz. Bu da toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.

Önlenebilen ve tedavi edilebilen bir kanser sebebiyle ölmemek için farkındalığın artırılmasının gerektiğini ifade eden Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu ise; "Kanserler şu anda dünyada ölüm sebebi olarak 2. sırada yer alıyor. Yani kalp ve damar hastalıklarından sonra en fazla kanserler nedeniyle ölüyoruz. Kadınlarda kansere yakalanan büyük bir grup. Biz de Kayseri’de etkin bir kadın derneği olarak, kadınlara ulaşan bir kesim olarak, kadınlara haber verdik. Bu seminere çağrılmamız çok önemli bir yaklaşımdı. Bugün çok büyük bir katılım olacak. En fazla 2. ölüm sebebi olan kanserlerin 3’e 1’i erken tanı ile tedavi edilebiliyor. 3’te 1’i de önlenebiliyor. Bu kadar önlenebilen, tedavi edilebilen bir kanser yüzünden ölmemek için farkındalığın artırılması lazım” diye konuştu.

Programa, KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Serdar Serin, Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Metin Özkan ile kadınlar katıldı.

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İHA

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